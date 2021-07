Raúl Bianco será una de las ponencias en “Volviendo a la cancha con AEBA” y disertará sobre Técnica Individual Ofensiva (video)

2 julio, 2021

En el día de mañana, el entrenador de Basquet del Club Costa Sud Raúl Bianco, será una de las ponencias en el ciclo de “Volviendo a la cancha con AEBA”, quien expondrá sobre Técnica Individual Ofensiva, y el profesor sostuvo en LU24 que lo enorgullece además de poder brindar sus conocimientos sobre el tema, el hecho de poder representar al distrito de Tres Arroyos en un evento que trasciende en toda América.

Según explicó Bianco, esta cuarta clínica de Entrenadores de Baloncesto de las Américas (AEBA) “en realidad es un entrenamiento, una práctica sobre técnica individual y táctica de equipo, que va a salir para toda América”. En ese sentido, sostuvo que se trata de una asociación tiene 4.400 entrenadores afiliados y aseguró que “es un orgullo a nivel personal pero también para la ciudad que se pueda ver reflejado en toda América, porque hay entrenadores de todas partes”

Particularmente por el evento virtual que tendrá lugar mañana a las 19 horas, indicó que “hay 11 ponencias en este curso, que tiene un costo, y la única cláusula para disertar es que tenía que ser en vivo”. En cuanto su ponencia, comentó que tratará de reflejar el trabajo diario en la “Tecnica Individual Ofensiva” y advirtió que “es lo que nosotros venimos haciendo en el club en los últimos años, y lo que yo he estado haciendo en los equipos que me ha tocado dirigir, vamos a tratar de brindar lo mejor, demostrando lo que uno hace”.

Por su parte, el profesor tresarroyense, encuentra este espacio importante no solo en lo deportivo, sino también busca, “que la ciudad trascienda a otro nivel, mas allá de que me toque a mí, creo que fundamentalmente es que la ciudad sea reconocida en toda América” y finalizó explicando que “la charla va apuntado a todo tipo de entrenadores, de manera profesional como de manera amateur”.

