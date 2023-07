Raúl Guevara: el testimonio de un locutor ícono de la radio en su día

3 julio, 2023

Raúl Guevara, el reconocido locutor que decidió vivir en Buenos Aires después de su larga trayectoria en nuestra ciudad, en este día del Locutor compartió con LU 24 anécdotas y experiencias a lo largo del tiempo.

Dijo que el ingreso a la emisora se dio en dos oportunidades cubriendo suplencias: “primero en el Mundial 78 cuando reemplacé a Néstor Chalde que debía viajar a Mar del Plata para trabajar cuando se transmitía desde ahí; luego volví a mis actividades y al año y pico me vuelven a llamar para hacer locución durante el verano, y ya me quedé”.

“Con Néstor Chalde hacíamos un pase, y con Liche Kraemer tuvimos una relación muy linda, no solamente laboral sino de amistad también”, recordó.

“Hace 6 meses que estamos en Buenos Aires, cerca de los afectos, disfrutando del momento; me encontré con varios saludos esta mañana y ahora con la gratísima llamada de ustedes”, afirmó y relató que “soy muy de escuchar radio tanto en Tres Arroyos como ahora en Buenos Aires, con una gran diversidad de emisoras en AM y FM, pero se añora obviamente la ciudad, la radio, el micrófono, la gente; pero es otra etapa de mi vida la que estoy disfrutando con la familia”.

Consultado sobre quien lo sucedió en la conducción de Folklore en los tres arroyos”, el programa que se emite por LU 24 por las tardes, dijo que “conversamos mucho con Pancho Santarén-el actual conductor- quien se está formando en lo que es la conducción de radio y en la historia del folklore, y le dejé muchísimo material discográfico, desde la danza y de los primeros compositores; hoy me mandó un mensaje por Whatsapp que le contesté, agradeciéndole”.

“Creo que todos nacimos al conjuro de esta profesión que elegimos, en la querida LU 24, con Karina hicimos un programa, he mantenido un trato muy agradable por cierto pero si se extraña, por supuesto”, expresó.

“Hay una diferencia muy grande a pesar que veníamos a Buenos Aires, pero en mi caso que yo me tomo todo el tiempo del mundo; es una ciudad hostil para quienes tienen una obligación laboral, hay cosas que podes hacer a cualquier hora como ir al cine a las 10:00 de la mañana”, afirmó.

“Vamos a andar por ahí a fines de septiembre, octubre”, dijo y deseó “un feliz día del locutor de la mejor manera que se puede celebrar y disfrutar nuestro día, frente a un micrófono y junto a la gente”.

