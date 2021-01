Raúl Reyes destacó la excepcional temporada estival que vive Marisol

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, celebró que Marisol esté incluido entre los pueblos costeros más destacados de la Provincia por los medios nacionales, y aseguró que “si bien es algo que no nos sorprende porque trabajamos mucho por el progreso del balneario, este año se han dado circunstancias especiales y mucha gente ha buscado, por la pandemia, lugares más tranquilos, donde se privilegia el contacto con la naturaleza y una posibilidad de encontrar menos densidad de gente. Para eso, Marisol ofrece condiciones muy buenas, algo que también nos han venido indicando los turistas que año a año compran su terreno y construyen su casa de veraneo. Alrededor de 70 construcciones se terminaron este año, y cuando una finaliza se empieza otra, incluso desde el Estado nos cuesta a veces acompañar el impulso del sector privado a la villa. Por eso nos complace que nos elijan y vengan a visitarnos”, sostuvo.

Con ocupación completa, indicó el mandatario, la temporada actual se avizora como muy exitosa. No obstante, a una comunidad con 180 residentes estables que en un buen fin de semana recibe no menos de 10.000 turistas, hay que dotarla de los servicios adecuados. “Estamos al límite de la capacidad energética, por eso estamos trabajando ahora con la Cooperativa, y en el tema del agua también, sobre todo para optimizar el uso de recursos que son esenciales y cuesta mucho producir. Nada es, no obstante, un obstáculo para tener una temporada excepcional a pesar de que en el resto de la costa no está pasando lo mismo”, sostuvo.

Respecto de la situación en torno al coronavirus, admitió Reyes que los encuentros familiares en torno a las Fiestas y el inicio de la temporada estival impactaron sobre el aumento de los contagios. “Nos preocupa, tenemos gente internada, la semana pasada superábamos los 100 casos activos y ahora estamos en 85, llegamos a un número de 8 personas fallecidas así que le estamos pidiendo compromiso a la gente porque esto también genera complicaciones en Marisol, ya que hay que coordinar la atención en una pequeña unidad sanitaria. El esfuerzo de todo el sistema de salud permite, de todas maneras, atender a todas las personas que lo requieren”, consideró Reyes.

