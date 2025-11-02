Raúl Turienzo ganó el concurso a la corvina de mayor peso del Club de Pesca en Reta

2 noviembre, 2025 1.023

Reta volvió a ser epicentro de la pesca deportiva regional con la realización del Concurso a la Corvina de Mayor Peso 2025, organizado por el Club de Pesca Tres Arroyos, que contó con la participación de 660 inscriptos provenientes de distintas localidades de la provincia. El gran ganador de la jornada fue Raúl “Yoni” Turienzo, de Tres Arroyos, quien obtuvo el primer puesto con una corvina de 4,540 kilos, llevándose el premio mayor, 10.000.000 de pesos, y los aplausos del público presente.

El segundo lugar fue para Fabián Weigandt, de Miramar, con una pieza de 2,350 kilos y se llevó 4.000.000 y el tercer puesto quedó en manos de Carim Feres, de Bellocq, con una corvina de 2,260 kilos y en su poder, 2.000.000 de pesos.

Completaron los primeros quince puestos:

4° Kevin Ginel (Necochea) – 2,230 kg – Ganó $ 1.000.000

5º y 6to, ganaron $ 800.000

5° Juan Merlo (Oriente) – 2,180 kg

6° Sergio Duhau (Tres Arroyos) – 2,170 kg

7º y 8º, ganaron $ 600.000

7° Juan Clerger (Pigüé) – 2,140 kg

8° Ailín Castillo (Copetonas) – 2,020 kg – Premio a la mejor dama y mejor cadete clasificado,

9º y 10º, ganaron $ 500.000

9° Aldo Ricci (Tres Arroyos) – 1,980 kg

10° Mariano Iparaguirre (San Cayetano) – 1,870 kg pesos – Premio a mejor socio clasificado.

del 11º al 15º, ganaron una caña Tuna Rod

11° Gonzalo Molinar (Copetonas) – 1,840 kg

12° Juan Muñoz (Monte Hermoso) – 1,670 kg

13° Gustavo Barrionuevo (Cascallares) – 1,660 kg

14° Leonardo Villagrán (Punta Alta) – 1,650 kg

15° Diego Schwab (Coronel Suárez) – 1,630 kg

Cadete

1° Ailín Castillo (Copetonas) – Corvina de 2,020 kg. Ganó $ 400.000

2° Marcos Salvatierra (San Cayetano) – Corvina de 0,820 kg

3° Valentino Frelis (Reta) – Por sorteo

Dama

1° Ailín Castillo (Copetonas) – Corvina de 2,020 kg. Ganó $ 400.000

2° Mirta Gaitán – Por sorteo

3° Laura Rolón – Por sorteo

Mejor socio clasificado

Mariano Iparaguirre, de San Cayetano – Corvina de 1,870 kg.Ganó un reel Rocket Surf 8000

Ganador de las anticipadas

Aníbal Matteucci, de Coronel Dorrego.Ganó $ 1.000.000.

Con un clima agradable y un marco multitudinario, el concurso volvió a demostrar la pasión por la pesca deportiva en la región, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario del Club de Pesca Tres Arroyos.

