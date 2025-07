Razuc y Scheel, de Unión Liberal: “presentamos lista por diferencias con el Pro y el verticalismo”

31 julio, 2025 8

Los candidatos por Unión Liberal, a primera concejal Macarena Razuc y a diputado provincial por la Sexta Sección, Roberto Scheel, estuvieron en los estudios de LU 24, a modo de presentación del espacio que competirá en las elecciones del 7 de septiembre.

Razuc sostuvo que “desde el 2021 venimos trabajando, en un primer momento en Avanza Libertad y luego con La Libertad Avanza; actualmente nos vimos obligados a volver a nuestros inicios como Unión Liberal, ya que tuvimos unas diferencias en el armado con los dirigentes del Pro quienes están a cargo y al vernos desplazados decidimos volver al pasado para sumarle una idea Liberal a Tres Arroyos, luchando por nuestras creencias”.

Roberto Scheel contó a su turno que “toda la vida siempre busqué un ideal de forma hacer política más centrado en lo que es la cuestión administrativa, eso fue lo que más me sedujo de Javier Milei”.

“Arranque en el 2023, además soy miembro de las Fuerzas del Suelo movimiento liberal de derecha, conservador formado por personas del campo y la industria, creemos que para salir delante debemos aplicar el modelo brasilero”, aclaró.

“El 90% de los Diputados Provinciales o Nacionales son abogados o Economistas, es decir personas ajenas al campo y no saben cómo hacer un trabajo industrial o agropecuario”, expresó.

“La única forma de hacer despegar al país es que la gente que tiene la capacidad de realizar gestiones legislables debe ser gente de trabajo, algo que en mis 43 años nunca lo ví, hasta antes de 1900”, aseguró y mencionó que “tenemos que volver a esa base primordial de crecimiento que tuvo este país”, agregó.

Una cosa importante es tener gente que lo pueda bajar al aspecto práctico, y siempre digo a la gente: “fíjense a qué sector pertenece la gente que van a votar, a qué sector pertenecen y ver si van a hacerlo desde un punto de vista práctico o se van a encerrar en lo técnico”.

Macarena Razuc explicó que “si nos quedamos en nuestra casa, no vamos a cambiar nada, todos debemos involucrarnos para buscar un nuevo rumbo en Tres Arroyos, en la lista de acá de Tres Arroyos hay un equipo humano que sabe lo que está pasando afuera, porque a todos nos pasó un poco lo mismo: no venimos de la política. Agradecemos a todos nuestros compañeros ya que todos sabemos lo que sufre la población común y todos vivimos de nuestro trabajo: lucharemos para terminar con la casta política e invitamos a los ciudadanos a ver cada lista, hay que renovar las listas en busca de poder expresar nuestras ideas sin ser sometidos por las de los demás”.

“La realidad es que no hay una renovación ideológica, al mantener el formato verticalista en el manejo de un partido que evita el pensamiento individual está sometido a una idea que viene de arriba, te la imponen y la tenés que respetar, eso no es el pensamiento liberal, no es liberalismo, no te permite crecer; no digo que esa gente no sea capaz pero la cara joven va a estar sometido a lo que nosotros detestamos, a dejarnos de jorobar con que hay que pensar en los acuerdos, los problemas deben ser solucionados desde cada localidad porque el Estado Nacional tiene problemas mucho más graves”; sostuvo Schell.

“Todos estamos a cargo de Sebastián Pareja, de manera conjunta con un sector del Pro mediante un contacto permanente y nos toca dar la batalla con el apoyo de la UCD (Unión Del Centro Democrático), pero en total acuerdo con nuestro referente liberal Javier Milei, sabemos que hay cosas para mejorar, pero básicamente hoy sabemos que es el referente”.

“Estamos en Democracia, tenemos la posibilidad de elegir, hay que invitar a la gente a votar para ver quienes nos representan”, expresó finalmente Razuc.

Volver