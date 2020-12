Reabre el Teatro Municipal el 17 de diciembre con un show de Pessina-Julián

El Teatro Municipal anunció la reapertura de la sala tras varios meses de inactividad por disposición sanitaria ante la situación de pandemia por coronavirus. Será el jueves 17 de diciembre con un show de Sergio Pessina y Esteban Julián.

En este sentido Marina Villanueva, integrante de la Asociación de Amigos del Teatro Municipal, dijo que “a la gente hay que sacarle un poco el miedo y empezar a sociabilizarnos otra vez”.



A su vez indicó que se implementará el protocolo de provincia que fue avalado por el municipio: “Las entradas no van a ser numeradas para evitar que la gente pase de un lugar a otro, van a ser por orden de llegada, pedimos por favor que aunque no sean numeradas vengan a comprarlas con tiempo porque no podemos tener aglomeración acá. En la vereda vamos a tener las cintas que le hemos pedido a seguridad e higiene. Vamos a tener alcohol en gel, termómetro y todas las normas de seguridad”, contó “Perla” a LU 24.

Y agregó que “en cuanto al público cuando entran, van a firmar una planilla, vamos a tomar constancia de en qué butaca están, la primera fila no se usa, se usa la segunda, dos filas si, dos no, y dos butacas si y dos no. Y sin barbijo no se entra”.

