Reabren las Agencias de Lotería en la ciudad

6 junio, 2020 Leido: 0



Jorge Over, responsable de la “Agencia Over”, en nuestra ciudad confirmó hoy que a partir de este lunes volverán a funcionar las agencias de lotería en la ciudad, pero en el horario de 9 a 19.

“Tenemos buenas noticias. Abrimos el lunes a las 9 horas y hasta las 19 horas, achicaremos el horario por el protocolo municipal. Se tendrá la primera, matutina, vespertina y noche. Algunos horarios se adelantarán. Sucede que la primera jugará a las 12 y la matutina a las 14.30 horas, pero no hay diferencias, prácticamente el resto igual”, detalló.



Agregó también que “tendremos de lunes a sábado los cuatro sorteos. Empieza con el Loto y Quini. Al menos eso es lo que tenemos informado”, sostuvo a LU 24.

Finalmente, indicó que se deberá ingresar con barbijo y no más de dos personas a la vez.

