Reabrió el Teatro Municipal: Julián y Pessina presentaron “Hielo y Fuego”

17 diciembre, 2020 Leido: 67

Esta noche, el Teatro Municipal de Tres Arroyos reabrió sus puertas con una propuesta especial: el concierto “Hielo y Fuego”, con la voz de Esteban Julián, la guitarra de Sergio Pessina y la danza de Nahuel Despósito y Karina Yañez.

Sergio Pessina ha recorrido como guitarrista un camino que incluye a Vox Dei, Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Lalo de los Santos, Jairo; con varios trabajos discográficos como intérprete y solista, recibió el premio Igualdad Cultural Nacional 2014 con su CD TangoTan, y como solista de guitarra, el premio de la Ciudad de Buenos Aires “Estudio Urbano”, además de ser finalista en Cosquín 2017.

Esteban Julián ha formado parte de los elencos de las comedias musicales “Drácula” y “El Jorobado de París”, dirigidas por Pepe Cibrián, y fue figura de “Tangou”, un espectáculo de Aníbal Pachano. Además, ha cantado tangos en numerosos escenarios porteños, de Brasil, de Grecia.

“Hielo y Fuego” es un concierto que aborda el tango desde lo emocional, con toda la intención de refrendar aquello de que “el tango no se canta, se dice”. Esto porque ambos intérpretes se destacan en este apartado. Pessina es un guitarrista extremo, que lleva la guitarra hacia otras fronteras de ejecución. Julián ha conseguido pintar con la voz las historias que cada tango o vals proponen. Vale decir, este concierto en Europa no se consigue. Todos son tangos, valses y milongas reconocidas como “Naranjo en flor”, “Chiquilín”, “Pedacito de cielo”, etc.

El concierto inició con un segmento solista de guitarra de tango a cargo de Sergio Pessina, donde se destacó la calidad técnica y los arreglos, que son el resultado de años de ejecución. Parecen tres guitarras en una. Luego y ya con Esteban Julián hubo una emotiva recorrida por tangos, escogidos por su carga poética y emocional. Y por último, los bailarines Nahuel Despósito y Karina Yañez, dibujaron algunas piezas acompañadas por la guitarra de Pessina.

Sin dudas, una propuesta que generó un suceso artístico genuino entre los músicos y la audiencia.

Todos los protocolos de salud estuvieron garantizados por el Teatro Municipal.

