Reabrió la confitería “París”: “no aguantábamos una semana más”, dijo su dueño

16 junio, 2020 Leido: 45

Autorizado para abrir el local después de casi tres meses, Sebastián Lleral, uno de los propietarios de la tradicional Confitería París de Adolfo Gonzales Chaves admitió que quizá no hubiera podido “aguantar ni una semana ni quince días más” con el comercio en pie si se prolongaban las medidas de aislamiento.

“Hablamos con uno de los colaboradores del intendente, quien nos había pedido que esperáramos una semanita más porque pasaríamos a Fase 5. Finalmente eso pasó y el sábado y domingo pudimos abrir, en un horario reducido, de 8 a 19, pero al menos es algo”, admitió el dueño de la confitería, en manos de su familia desde hace unos 80 años.

La París usó el delivery para mantener al menos a su planta completa de trabajadores, pero no resultó ser lo mismo. “La gente no está acostumbrada”, advirtió. Ya abiertos al público, explicó que pueden albergar a unas 35 personas, menos la mitad de la capacidad habitual, y además están equipados con una alfombra sanitizante, y alcohol en gel en cada mesa. “Los baños se desinfectan una vez por hora, los mozos usan barbijo pero los clientes no están obligados a hacerlo, y las mesas sólo pueden disponerse de a cuatro. Además hay que llevar un registro de los clientes que ingresan por si se produjera un foco de contagio”, puntualizó.

“Esta semana nos vamos a reunir para ver si se puede estirar un poquito el horario; nosotros tenemos la posibilidad de abrir a la mañana, pero otros no. Y la noche también es linda porque se puede servir cena, se consumen otras cosas. Pediremos quizá hasta las 23 o la medianoche, pero es un paso importante poder tener la confitería abierta”.

