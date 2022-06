Realizan mantenimiento edilicio en el Hogar de Ancianos

Uno de los lugares emblemáticos para el cuidado de los abuelos es el Hogar de Ancianos de la ciudad, su atención y cuidado para con los adultos mayores han marcado una trayectoria impecable.

María Ester de Rojas, titular de la Sociedad de Damas de Beneficencia que administra desde hace décadas el Hogar de Ancianos, dijo: “estamos atravesando mucho frío, los 42 abuelos son todos muy grandes y hay que extremar los cuidados. Está todo bien calefaccionado, pero igualmente se resfrían o tienen tos. Están todos con el calendario de vacunación completo, contra gripe, neumonía y Covid, pero nosotros extremamos los cuidados.

En el Hogar siempre hay necesidades, aunque nos estamos manejando muy bien, tenemos un gran aporte del campo y de la Cooperativa de Cascallares, si no fuera por eso no podríamos mantenernos, con lo que ganan los abuelos no se alcanzan a cubrir los gastos, tenemos más de un millón de pesos en sueldos, son once empleados que tenemos.

Este año empezamos con el mantenimiento y remodelación que teníamos programado y hace dos años que estábamos sin hacerlo, de a poquito vamos realizando lo necesario para que todo esté cuidado.

Agradecemos también la permanente colaboración de la comunidad que no nos hacen faltar nada, siempre están colaborando y haciendo donaciones”.

