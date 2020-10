Realizan refacciones en el campanario de la Parroquia de Oriente

31 octubre, 2020

Comenzaron los trabajos para arreglar el campanario de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de la localidad de Oriente, contó a través de LU 24 la referente de la iglesia, Ana Maria Guido.

La obra se realiza gracias a una campaña de recaudación de fondos para las obras parroquiales, las cuales se harán en etapas: “Hace tiempo que todos teníamos una deuda pendiente con la comunidad, no sonaban más las campanas. El deterioro de estos últimos años se había evidenciado y lo íbamos postergando porque la obra era de una magnitud considerable”, dijo Guido y agregó que “era recuperar una tradición de este pueblo”.



Primero se pidió presupuestos, se optó por una empresa porque se necesitaban elevadores, grúas y muchos otros elementos: “Se contrató a la empresa de Luis Difulvio y se pautó el trabajo en etapas porque, aunque se recibieron algunos subsidios, el grosor de todo esto lo aporta la comunidad. Es increíble la respuesta que hemos tenido, cada uno con lo puede, a nosotros nos suma y las voluntades que hay y las ideas, nos han llegado con total orgullo”, expresó.

Por otro lado explicó que, luego de un informe técnico y distintas apreciaciones, no era necesario bajar la campana: “La campana va a quedar en su lugar, ya no va a redoblar pero si nos hemos modernizado. Va a venir una empresa de Córdoba que se dedica especialmente de eso, con unos martillos magnéticos y un sistema electrónico, volverán a sonar las campanas sin que tengan que redoblar”.

Con estas tareas se finaliza la primera etapa concerniente al campanario. En etapas posteriores, se prevé que sean 5, se llevará a cabo el arreglo de los techos, también en los laterales para evitar la humedad, rellenar y arreglar todas las columnas que tienen fisuras profundas y pintar el templo.

