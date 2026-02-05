Realizan trabajos de mejoras en el camino a Balneario Orense

5 febrero, 2026 0

Luego de la precipitación que se produjo en las últimas horas, se realizan trabajos en el camino que une Orense con el Balneario y LU 24 lo consultó a su delegado, Julián Pérez Olivero, quien sostuvo: “Ante la falta de lluvias se complica el mantenimiento porque se rompe más, y aparecen las piedras más molestas cuando se vuela parte del camino, el que es complicado y si uno no lo conoce resulta molesto, pero a grandes rasgos el camino estructuralmente funcionó bien: se hizo una cuneta anteriormente para que fluya el agua y no se “serruche” la traza”, afirmó.

“Pedimos a los pescadores que se trasladarán para el concurso de Las 24 Horas, que se desplacen tranquilos, despacio, ya que Orense está esperando la visita por tener una de las zonas más importantes de pesca como es “El Pescadero””, solicitó.

“En la medida que es necesario la delegación siempre colabora con el rolo compactador y la motoniveladora, regador o cualquier elemento necesario, complementándonos muy bien con el Ente Descentralizado Vial”, concluyó.

Volver