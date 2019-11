Realizarán partido a beneficio de “Pepe” Valverdi

El 8 de diciembre venidero, en cancha del Club Cambaceres, se realizará un partido a beneficio del ex futbolista José “Pepe” Valverdi, de recordado paso por la Liga Regional Tresarroyense. Es para recaudar fondos para una operación de cadera que su mutual no le cubre.



Participarán jugadores de renombre como José Luis Calderón, Pablo Casado, Lucas Wilchez, “Indio” Ortiz, “Coco” San Esteban, Germán Ré, Pablo Lugüercio y Matías Sánchez, entre otras figuras del fútbol de AFA.

La movida solidaria cuenta con organización y apoyo del Club Defensores de Cambaceres y comisión directiva, Cambaceres Super Senior, Estudiantes de La Plata +45, Gimnasia de La Plata +45, Club Once Corazones de Indio Rico, Senior L.A.P y la Asociación Árbitros de Fútbol La Plata, entre otros.

Habrá shows musicales de Los Cartageneros, Jorge Vázquez, GerardoDelRey y más artistas sorpresas. Además, se realizarán sorteos.

Valverdi es uno de los máximos ídolos de Once Corazones de Indio Rico y formó parte de los recordados equipos de Huracán de Tres Arroyos en el inicio de su periplo en el fútbol profesional.

