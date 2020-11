Reapertura de la Farmacia de Empleados de Comercio, ahora en local propio: “20 millones de pesos, en 20 meses” (videos)

30 noviembre, 2020 Leido: 371

Sin acto inaugural por la situación sanitaria que deriva del coronavirus, hizo su apertura oficial la nueva farmacia de empleados de comercio en 25 de mayo e Hipólito Irigoyen.

Roberto Di Palma, Secretario General del Sindicato “muy contentos, por haber podido cumplir nuestro sueño de nuestra farmacia propia, en un lugar propio, así que muy satisfechos desde temprano, acá con los compañeros atendiendo a la gente que ya ha venido había mucha expectativa”.

Di Palma destacó que “cumplen un rol importantísimo las farmacias de tipo sindicales, en un momento en que los salarios están cada vez más deprimidos y que los medicamentos han subido tanto, los salarios no subieron en dólares y los medicamentos sí subieron en dólares, por eso, este tipo de farmacias sociales son las que hacen que la economía familiar se vea beneficiada”.

“Un agradecimiento muy especial para todos los empleados de la farmacia que han trabajado esta semana para poder trasladar todo de aquel lugar, a éste que es propio” resaltó el Secretario Sindical.

En cuanto a los beneficios de la farmacia indicó que “todos los afiliados tienen un descuento de alrededor de un 70% comprando con OSECAC y siendo afiliados, y sino con los descuentos de las obras sociales de cada cliente, y cabe recordar que no vendemos a personas que no estén mutualizadas”, y agregó que con mucho esfuerzo por parte del sindicato “a todos los jubilados empleados de comercio, le hacemos entrega de la jubilación con gratuidad”.

Di Palma comentó a LU24 que son 9 personas que atienden en la farmacia, de las cuales 3 son farmacéuticos profesionales, y en cuanto a las nuevas instalaciones son 300 metros cubiertos divididos en dos plantas, “trató de ponerse todo lo más moderno y ligero para que el sistema de internet funcione bien, y la mayor seguridad posible para el edificio”. La obra costó “20 millones de pesos, 20 meses la reforma, no se pidió ni un peso a ninguna entidad crediticia”, y destacó que por suerte se compraron los materiales antes de la gran devaluación por lo que de esa forma fue más fácil llevar adelante la obra.

Para finalizar y sin dar detalles expresó que “ya estamos pensando cómo seguir en el 2021 con alguna obra nueva”, para beneficio de los afiliados y “siempre pensando en crecer”.

“Esperamos en este año tan difícil poder terminar y comenzar un año un poquitito mejor” indicó Roberto Di Palma.

La atención al público será en horario corrido, de 8:00 a 19:30 de lunes a viernes, en tanto, el sábado se abrirán las puertas de 8:00 a 12:30.

