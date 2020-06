Reapertura de los gimnasios: “Estamos con muchas ganas, ahora es nuestra responsabilidad”

6 junio, 2020 Leido: 49

Osvaldo Scarcella, responsable de “Muscle”, se refirió a la reapertura que concretarán a partir del lunes los gimnasios en la ciudad y se mostró agradecido de poder retomar la actividad, aunque destacó la responsabilidad que deberán tener tanto los propietarios de los locales, como quienes se acerquen a realizar deporte.



“Ya está todo listo y con todos los protocolos de seguridad que exige el municipio y con muchas ganas de trabajar. Lo nuestro es atención personalizada y lo que hacemos es llamar a las personas, ordenar turnos de 45 minutos, con los protocolos al ingreso y dentro del local. Habrá 15 minutos en los que cerramos para limpieza y desinfección y no se podrán cruzar turnos con turnos. No se superponen”, detalló en diálogo con LU 24.

Aclaró que quienes vayan “únicamente con turno, deberán llegar con tapaboca, botella de agua y sus pertenencias deberán tenerlas en un lugar seguro, para no compartir nada”.

“Estamos agradecidos con esta medida, y ahora es responsabilidad nuestra trabajar por la salud de la gente, cuidarnos y cuidar a los que vengan. Vamos a estar atendiendo desde las 7.30 hasta las 20.30”, indicó, al tiempo que remarcó que “cada cual tienen que respetar su turno y los protocolos, sino no se ingresa”.

Volver