Reapertura parcial de las exportaciones de maíz: Goñi destacó que “se distendió la situación”

Luego del cese de comercialización de granos de 72 horas dispuesto por un sector de la Mesa de Enlace, el ministerio de Agricultura de la Nación anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

Ante esta noticia, LU24 dialogó con Marcelo Goñi, referente de El Agropecuario en nuestra ciudad y la zona, para que comente cuales fueron las consecuencias de la medida tomada por el gobierno y la “parcial” marcha atrás luego de que negociaciones de por medio con el Consejo Agroindustrial argentino asegurara el abastecimiento del mercado interno.

“Yo creo que se había cometido un error, porque había o hay maíz suficiente por lo menos para los próximos meses” indicó en primer lugar Goñi y agregó “momentáneamente hay un registro de exportaciones, donde los exportadores están obligados a manifestar todo lo que están comprando, y de ahí surgen claramente los números, que contra la cosecha de 51 millones de toneladas todavía queda un saldo exportable importante, aun respetando lo que se pueda consumir en el mercado interno”.

En ese sentido, manifestó que la decisión fue errónea por ser apresurada, considerando que “el precio del maíz empezó a escalar, como empezaron a escalar el precio de todos los granos, pero eso no tuvo demasiado que ver con el mercado interno, eso obedeció más al mercado internacional, que empezó a progresar en sus precios de maíz soja y trigo”.

“Siempre se ponen los ojos en este tipo de situaciones cuando los valores son altos, porque empieza a repercutir en la canasta familiar y empieza a generar problemas colaterales, pero la realidad obedece a un mercado internacional, hoy el maíz está muy firme en el mundo” expresó Goñi, resaltando que la situación del maíz en la Argentina no está en alerta, ya que “no está faltando, los exportadores tienen declaradas ventas al exterior y respecto de esas ventas están sobrando, además del consumo interno 6 o 7 millones de toneladas de maíz”.

Con respecto a la decisión del gobierno de reabrir parcialmente las exportaciones, luego de las repercusiones negativas que esto generó principalmente en la Mesa de Enlace agropecuaria, indicó que “se distendió la situación, se busca la forma de solucionar el problema y está bien, pero se podría permitir más de 30 mil toneladas”.

Y ante esta decisión, de negociar destacó que “los canales de dialogo siempre son convenientes, no solamente en este sector, creo que hay que tratar de juntar posiciones, el país necesita exportar, yo entiendo que parte se refleja en los productos de la canasta familiar, pero también hay que reconocer que representa un beneficio para el país”.

Asimismo indicó: “no es lo mismo la retención a un grano que vale 120 dólares que la retención uno que vale 200 dólares, toda esta mercadería que se exporta es ingreso de dólares, no creo que el gobierno esté tan contento con suspender las exportaciones porque eso significa menos ingresos de dólares, y eso no significa ningún beneficio para el país”.

Por otra parte, con respecto a las lluvias que vienen sucediendo en Tres Arroyos y la zona, y su influencia en las cosechas manifestó “no recuerdo un año en el que estuviese las dos posibilidades, de que las dos cosechas fina o gruesa se presentaran buenas, siempre una viene mejor y la otra presenta algún inconveniente, no recuerdo otro año en el que la cosecha fina haya sido buena como la que fue la de este año, y se presente tan buena la cosecha gruesa. En ese sentido, finalizó “a diferencia de otras partes del país, nosotros tenemos la bendición de que se están dando lluvias continuas”.

