Rebrote de COVID 19: Benito Juárez espera las medidas que adopte la provincia para extremar cuidados

7 abril, 2021 Leido: 55

Ante la situación epidemiológica que se está dando en todo el país, con un rebrote exponencial en los contagios de COVID 19, la provincia y los municipios cercanos a Tres Arroyos no están ajenos. Julio Marini, es el Intendente de Benito Juárez y comentó en LU24 cómo está atravesando ésta segunda ola su distrito.

“Tenemos 47 vecinos infectados, y estamos preocupados, porque el 19 de marzo teníamos 10 casos y hoy tenemos 47, por supuesto también ocupándonos del tema” indicó en primer lugar el intendente del distrito vecino y especificó “achicamos el horario de nocturnidad, y estamos esperando las directivas del gobierno de la provincia” para las nuevas posibles restricciones.

Asimismo, Marini sostuvo que “el crecimiento de argentinos contagiados es impresionante, por eso seguramente habrá medidas que bajará el gobierno de la provincia, que lo ha hecho siempre con muy buen criterio, y estamos también a la espera de vacunas que estarían llegando entre el viernes y el lunes próximo para adultos mayores de 60 años”.

En cuanto a la situación epidemiológica expresó que “creíamos que en esta fecha estaríamos un poco mejor, más controlada la situación, pero indudablemente este virus invisible nos está afectando a todos y cada vez avanza más, hay que cuidarse muchísimo, con tapabocas, distanciamiento, y no realizar fiestas”, es por ello que dijo también, “eso le recomendamos a los vecinos, evitar encuentros deportivos, culturales” aunque en muchas ocasiones genere malestares, es prioridad preservar la salud y el sistema sanitario en general.

Según pudo comentar el intendente Marini, la inoculación de la población se está dando de manera muy fluida, “nosotros veníamos vacunando en Juárez 3471 vecinos, sería un 15% de la población, hemos recibido vacunas permanentemente, y estamos a la espera de recibir más”.

Lo que viene sucediendo hace meses en muchos municipios, es la problemática de la nocturnidad con las llamadas “fiestas clandestinas” y en ese sentido, Marini indicó que en Juarez “hicimos una ordenanza que tiene fuertes multas para el dueño de la propiedad que haga fiestas clandestinas, lo tenemos muy controlado” aunque alguna puede llegar a llevarse a cabo, en general la situación es bastante controlada por el municipio.

La situación que implica mayor preocupación en general, es el desborde sanitario y así también lo sostuvo “nos preocupa mucho que esto vaya en crecimiento y colapse el hospital y no podemos derivar si están en todos lados igual”. En cuanto a ello, comentó que en Juárez hay 14 respiradores, y se adaptó el hospital municipal para una mayor dinámica del personal de la salud, como así también crear salas especificas COVID. También explicó que afectar personal específico a las situaciones de coronavirus ha tenido un muy buen resultado y en general “todo el personal de salud está trabajando muy bien”

Por otra parte, en cuanto al vínculo con el gobierno de la provincia, sostuvo que “el dia sábado a las 10 de la mañana tuvimos una reunión por zoom con el gobernador, donde cada intendente planteo la situación de cada distrito, y el gobernador planteo su preocupación, quien desde un primer momento está encima de este asunto y también estuvieron el Ministro de Salud, Carli Bianco, Teresa García, que siempre están acompañando a los intendentes ante esta situación”, destacó el permanente acompañamiento, y las recomendaciones para manejar ésta problemática, y concluyó “por eso estamos esperando saber qué medidas toma el gobierno de la provincia para alinearnos, y hacerles entender a nuestros vecinos que, aunque son medidas no deseadas, se trata de la vida o la muerte, lo hacemos convencidos para cuidar la salud de toda la población”.

