Receta electrónica: “la Provincia debe adherir al decreto, por ahora sigue todo igual” dijo Lamberta

27 junio, 2024

El farmacéutico Jorge Lamberta se refirió al decreto presidencial en el que se indica que a partir del 1º de julio se aplicará la receta electrónica, a la que debe adherir la Provincia de Buenos Aires.

“Aparentemente en Provincia seguiría todo igual, en tanto a nivel nacional se dan 180 días para ponerlo en práctica, coexistiendo las dos: la receta en papel y la digital”, afirmó.

“Las farmacias hoy por hoy trabajamos con un montón de plataformas digitales y la pretensión a futuro es que se unifiquen; hoy tenemos un 60% aproximadamente de recetas en papel y un 30% electrónicas, si tomamos la obra social de PAMI más de 95% son electrónicas: el médico de cabecera carga los medicamentos al sistema y luego la farmacia la descarga y tiene todos los medicamentos que necesita”, sostuvo.

“Al principio los jubilados estaban reticentes, porque por ejemplo hay medicamentos que no se toman todos los meses y se los entregaba junto con los crónicos, pero el sistema está como recién arrancando y la ventaja que podría tener esto es que el médico al entrar a la plataforma y elegir el medicamento tendrá en la lista los medicamentos que existen porque a veces hay medicamentos que no existen en determinados formatos y deben rectificarse en la receta de papel”, relató.

Lamberta dijo asimismo que “como esto recién está empezando estamos viendo las primeras reacciones, pero la necesidad de esto surgió en la pandemia porque el medico no podía ir a domicilios, le mandaba por foto a la receta y algunos utilizaban la misma varias veces, lo que no puede hacerse; se complica a veces cuando los validadores no andan por caída del sistema lo que no pasa con la receta de papel; creo que hay que esperar que pase el tiempo”.

“Hay quienes que se atienden en Buenos Aires o en Bahía Blanca y los médicos los ven por ejemplo cada seis meses, por lo que sería bueno en ese sentido, pero hay que esperar que la Provincia se adhiera, por lo que por ahora sigue todo exactamente igual”, aseguró.

Un fallo de la justicia mendocina suspendió la venta libre de medicamentos fuera de las farmacias, a lo que el farmacéutico aclaró “el Colegio no se ha expedido en la Provincia de Buenos Aires, y como siempre decimos, que venta libre no significa que no se necesite adquirirlo en una farmacia por el asesoramiento que se brinda en caso que esté tomando más de un medicamento, por lo que siempre es bueno que sea en la farmacia, por lo que el Colegio de Mendoza presentó este recurso y la Justicia dio ese fallo”.

Volver