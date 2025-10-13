Rechazaron la reimpresión de boletas: Irán con la cara de Espert

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes el pedido del Gobierno y de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, de modo que no figure la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura semanas atrás.

El fallo del máximo tribunal electoral del país confirma la postura adoptada días atrás por la Junta Electoral bonaerense, que ya había desestimado el planteo de La Libertad Avanza por considerarlo “material, temporal y jurídicamente imposible”.

El rechazo se fundamentó en que una reimpresión de casi 14 millones de boletas, a menos de dos semanas de los comicios, podría “poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización” de las elecciones.

De esta forma, las legislativas del 26 de octubre se realizarán con las boletas que incluyen la imagen de Espert, aunque el primer candidato finalmente será Santilli.

Con el fallo, la Cámara Nacional Electoral cerró definitivamente la discusión sobre la reimpresión y dejó sin efecto la última vía judicial que el oficialismo mantenía abierta en la provincia de Buenos Aires.

Con información de TN

