Recibimiento a los representantes de Chaves en los Juegos bonaerenses 2025

17 octubre, 2025 0

Chaves Municipio invita a familiares, amigos y vecinos a participar del recibimiento de los competidoras que representaron al distrito en los Juegos Bonaerenses 2025.

El encuentro se realizará este viernes a las 20:30 horas en la rotonda de la Ruta 75, donde la comunidad podrá acompañar y celebrar al grupo de jóvenes que llevó con orgullo el nombre de Chaves a las finales desarrolladas en Mar del Plata.

Durante la semana de competencia, la delegación chavense obtuvo destacados resultados, entre ellos cuatro medallas: dos de bronce, una de plata y una de oro, conquistadas por Luisana Ateiro, Ramiro Guerrero, Analía Rodríguez y Nahuel Gándara.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a este recibimiento como muestra de reconocimiento al esfuerzo, compromiso y dedicación de los deportistas locales.

