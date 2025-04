Recibió más de 12 millones por error y no dudó en devolverlos

16 abril, 2025 0

En las últimas horas se viralizó una noticia que llamó la atención de todos, por equivocación una persona recibió 12 millones y medio de pesos.

El receptor de dicha cantidad Mauro Melgar se comunicó con FM Ilusiones y dijo “soy de Entre Ríos, el martes pasado, una persona me contactó por Messenger y me contó “por error me transfirió 12 millones y medio de pesos, al principio pensé que era una estafa, entonces le pido un número de contacto para charlar con él.

En dicha comunicación mencionó que “vive de Santa Fe obviamente verifique todos los datos y era verdad, se equivocó en los datos e hizo la transferencia en mi cuenta, al enterarse, pidió mis datos en el banco para contactarse y decirme que se equivocó en mandarme efectivo a mí”.

“El martes mire la cuenta y no llegó nada, cuando miro devuelta el miércoles, tenía la cantidad exacta mencionada, se lo muestro y rápidamente se lo devolví”, afirmó.

“Me sorprendió con la calma que me contacto, alguien que se equivoca al mandar esa cantidad estaría muy nerviosa y preocupada. Cuando recibió de nuevo su plata, se ofreció a darme una cantidad de dinero por el gesto, obviamente me negué y de regalo me invitó una parrillada, la cual acepte”, finalizó.

