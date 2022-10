Reclama ante la justicia de Familia la restitución de su hijo

14 octubre, 2022

Nadia Godoy fue a reclamar hoy al Juzgado de Familia la restitución de su hijo mayor, que desde marzo de este año fue dado en guarda a su abuela. “Me lo informó el Servicio Local en ese momento, y se negaron a exponerme los motivos de esa decisión. Desde ese momento el nene está en Copetonas, éramos muy unidos con él y sus hermanos, ellos lloraron, levantaron fiebre, no me permitían verlo, aducen que yo ejerzo maltrato sobre él. Me pidieron que me presente con un abogado, porque trabajo en blanco -en el Hospital- y con el asesoramiento de la doctora Petersen, a la que le costó mucho acceder al expediente, solamente pude intercambiar con él unas videollamadas, en las que lo veía levantar la mirada y repetir cosas que otros le decían. Me dicen que apele y eso me cuesta 40.000 pesos”, aseguró.

“La persona que me dio la vida y que me castigó durante toda mi infancia, es la que tiene a cargo a mi hijo ahora, en una casa donde ni siquiera hay un trabajo estable. Y el padre lo abandonó cuando tenía un año, dejándolo solo de noche cuando yo estaba trabajando en el Hospital. Y la justicia jamás me escuchó, no conoce mi forma de vida, mi lugar de trabajo, no sabe que yo salgo de trabajar y le dedico todo el resto del día a mis hijos”, ratificó la mujer.

“Quiero que me dejen de bailar y me expliquen por qué hasta septiembre del año que viene, según la resolución que tomaron, no voy a tener a mi hijo conmigo, que hoy está echado en una cama con una Tablet; necesita salir, tener actividades, no tiene obligaciones. La tecnología bien usada es buena, pero hoy se toma como violencia infantil que se le pida a un chico que levante una mesa o se tienda la cama, antes cuánto hacíamos a esa edad… A mí de chica me hacían levantar quiniela y me dejaban con personas que me manoseaban, a sabiendas y sin hacer nada”, concluyó.

