Reclama desde hace 6 años: quiere ser colectivera y no la contratan

María Cecilia Bravo es una mujer oriunda de Bahía Blanca, quiere ser colectivera y no se resigna: desde hace 6 años reclama por un puesto de trabajo en alguna de las empresas del rubro, aunque por el momento no ha sido tenido en cuenta. Bravo posee carnet habilitante y una pasión por hacer lo que más le gusta.



En el día del colectivero, la mujer dialogó con LU 24 y contó que “la lucha mía empezó porque me tomaron para larga distancia pero no he podido conseguir trabajo en las líneas urbanas. Trabajo en una empresa de taxi de Bahía Blanca y hago viajes en colectivo de larga distancia cuando puedo para despuntar el vicio”.

“Tengo la suerte de haber conocido casi todo el país, solo me falta conocer Ushuaia. Al ser chofer libre trabajo para cualquier empresa, tengo el carnet habilitante y el que me proponga hacer un viaje puedo hacerlo”, manifestó.

“Son casi seis años de silencio absoluto, no me han dicho nada ni dado ninguna respuesta. He hecho un reclamo legal a las empresas, el dolor más grande es el silencio, yo necesito que me den un por qué, nunca hubo ninguna justificación”, agregó.