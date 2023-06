Reclama la erradicación de un basural a cielo abierto en Copetonas

22 junio, 2023

El vecino de Copetonas Julián Capano reclama la remoción de un basural a cielo abierto que afecta a un campo de su propiedad.

“Es un basurero antiguo, un depósito que evidentemente se usó por muchos años y actualmente está fuera de regla. Yo soy vecino, pegado a la cava, esto sería en calle Balcarce al fondo, la misma que tiene la iglesia”, indicó a LU 24.

“Hace varios años que vengo insistiendo para que lo retiren y no tengo respuestas. Yo no quiero molestar a nadie, pero, además que me afecta directamente, es peligroso para los vecinos. Hay bidones de glifosato que eventualmente se han prendido fuego, residuos domiciliarios en cantidad, chatarra. Es un desmanejo desde el punto de vista ambiental y productivo”, afirmó.

Capano comentó que notificó a la Delegación, al Municipio y a la Secretaría de Medio Ambiente bonaerense. También radicó una denuncia penal.

“Tres Arroyos tiene una muy buena gestión de los residuos, es de excelencia, y me llama la atención que no se pueda resolver esto”, concluyó”.

