Reclama por la atención pediátrica en el Hospital: “chicos y adultos somos rehenes del sistema”

13 octubre, 2022

La oyente Bárbara Lucero planteó hoy su preocupación por el funcionamiento de la atención de emergencias pediátricas en el Centro Municipal de Salud; denunció que un solo pediatra atiende dos consultorios y que lo habitual es que en un horario reducido -de 8.30 a 12 y de 19.30 a 21.30- se atienda a más de 30 pacientes. “Lamentablemente en Tres Arroyos se dice que tenemos una guardia pediátrica, pero no es así; es un consultorio con horarios y con un pediatra que hace lo que puede; la gente del Hospital se desmadra y hace lo que puede, pero no tiene las herramientas. Se tiene de rehenes a los padres, abuelos con los chicos; me tocó ir con un niño con 39 grados de fiebre a la guardia y hubo que esperar hasta las 8 y pico que venga el médico. La parte más vulnerable es la salud infantil, más desde que colapsó la atención en el sanatorio. Los chicos están amontonados en un pasillo de 3 metros por 2, que con más de 30 personas es una cosa de locos”, advirtió la mujer.

“No escucharon a la mamá que juntó firmas para que se abra una guardia de 24 horas, porque escucharla significa poner dinero, y no quieren poner un solo peso en mejorar esto. Si el intendente necesita ayuda del pueblo, hacemos una colecta y ponemos todos”, sostuvo Lucero, que interpeló a todo el sector político sobre este tema.

“No estamos en contra del Hospital sino de quienes toman las decisiones respecto de su manejo”, concluyó.

