Reclama por un basural a metros de su casa en Talcahuano al 900

30 noviembre, 2022

Un vecino de esta ciudad, domiciliado en Talcahuano 975, denunció y envió la imagen que ilustra esta nota por la existencia de un basural clandestino, desde hace más de un mes, a metros de su casa. “El mismo incrementa su tamaño ya que la gente ve basura y tira cada vez más. La falta de iluminación por las noches tampoco ayuda y con los días la montaña de basura va aumentando su tamaño.El basural ocupa parte de la calle y gran parte de la vereda, la cual es imposible transitar a pie.

Fui a Políticas Tributarias y me mandaron a Paseos Públicos, lugar al que fui cuatro veces a pedir que por favor lo limpien y no obtengo respuestas. Solo me patean y me hacen ir y venir de gusto”, aseguró el vecino en su comunicación con LU 24.

“He pagado planos, derechos de construcción, habilitaciones municipales, pago todos los meses Servicios Urbanos en tiempo y forma. No puedo tener un basural en la vereda a 5 metros de mi casa. Salen ratas, arañas, parte de la mugre se mete a mi propiedad con el viento, los perros la desparraman por todos lados. Hay niños jugando a escasos metros todos los días. La verdad es que ya no sé cómo hacer para que la Municipalidad me escuche y me solucione el problema”, concluyó.

