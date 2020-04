Reclama que avisen si pasan a paciente de la guardia a una habitación del Hospital

La vecina María Luján Forte habló con LU 24 para describir el episodio en el que se vio involucrada su mamá, de 91 años, la que fue llevada por ella y su hermano para atención a la guardia del Hospital Pirovano y luego pasada a una habitación, donde se cayó de la cama y resultó con lesiones. La anciana fue trasladada luego de su internación a su domicilio, donde luego de algunos días falleció.



“Quiero aclarar que no estoy en contra de la atención del Hospital, sí de algunas personas que trabajan ahí, porque nadie fue capaz de avisarme que la pasaban a una habitación, ya que yo habría ido a cuidarla, y evitar lo que pasó”, dijo Forte a nuestra emisora.

“Mi mamá tenía un problema cardíaco pero se manejaba bien, por sí sola, no usaba pañales a pesar de sus 91 años, yo no digo que se murió por caerse de la cama, pero creo que fue un cincuenta por ciento”, sostuvo, a la vez que reclamó que “no dejen a nadie solo en la guardia, acompáñenlos para que no pasen estas cosas”.

Asimismo, LU 24 pudo saber que se están escuchando testimonios por parte de las autoridades del Pirovano, para iniciar un sumario administrativo y deslindar responsabilidades en torno a este caso.

