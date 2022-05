Reclaman planificación para resolver la demanda de atención pediátrica

La Comisión de Salud recibió hoy a la doctora Ana Basilio, directora asociada del Centro Municipal de Salud, y el jefe de Pediatría, Horacio Rey. Se les planteó la preocupación que ya ha expresado parte de la comunidad en relación con el cierre de la Guardia Pediátrica de la Clínica Hispano Argentina.

“Son 9 pediatras los que brindan el servicio en el Hospital, por lo que nosotros les dejamos a las autoridades un planteo de la situación general, que es alarmante pero es una constante en todas las localidades vecinas, en la provincia y en el país en general, donde se verifica un faltante en varias especialidades de la medicina”, aseguró el presidente de la Comisión, Facundo Elgart (Todos).

“Les indicamos que entendemos el problema que existe pero también pensamos que es necesario abordarlo de forma integral, con una planificación que permita subsanar la atención de la demanda en un corto tiempo. Desde el Hospital nos indican que el cierre de la guardia del Hispano no ha sobrepasado a la del Hospital, lo muestran con números, pero nosotros no estamos en el lugar para tener los números finos y lo que observamos es que el sistema va en detrimento de las necesidades de la población y le exigimos al Ejecutivo que planifique para resolver la situación”, argumentó el edil.

“Hoy el problema no tiene una solución simple, y más allá de la responsabilidad del Ejecutivo, somos varios los actores que tenemos que trabajar en esto. Es importante la reeducación respecto de lo que implica la atención en guardia, que el Círculo Médico colabore, y que el sistema de salud busque brindar respuestas”, concluyó.

