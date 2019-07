Reclaman por la atención a víctimas de violencia de género en el Hospital

Integrantes de la Mesa Intersectorial de Mujeres, que hoy concretó su reunión mensual, volvieron a reclamar, tal como había ocurrido en 2018, por la atención a las víctimas de violencia de género en el área de Emergencias del Centro Municipal de Salud. Las ediles del bloque de Todos, Andrea Montenegro y Mercedes Moreno, advirtieron que “no se cumple con el protocolo de atención y se obliga a esperar a las víctimas durante largos períodos junto a otros pacientes, revictimizándolas, cuando se había logrado que pudieran ingresar por otro espacio”.



“Cuando hay una víctima hay obligación de atenderla y darle respuesta a sus necesidades, abriéndole el camino para la intervención de otros servicios que puedan ser necesarios, como las trabajadoras sociales que también tienen su guardia, o ginecología, traumatología, entre otros. Pero eso no sucede. Además está siempre en discusión esta cuestión de que no les corresponde a los médicos atenderlas porque no son forenses, cuando el sistema público tiene la obligación de atenderlas y además, para cumplir con el protocolo y volcar en una planilla lo que observan durante la atención, no es necesaria una práctica forense”, advirtieron.

Presentación de Palmieri

Por otra parte, destacaron que en el encuentro de hoy se presentó el subcomisario Maximiliano Palmieri, nuevo titular de la Comisaría de la Mujer. “Lo recibimos con mucha expectativa porque e retoma la participación de la dependencia en las reuniones de la mesa, que se había interrumpido, y también nos dijo que se volverán a realizar las actividades preventivas como charlas en escuelas”, señaló Moreno.