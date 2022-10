Reclaman por la falta de atención en la Terminal: “se manejan en forma obsoleta y sin control”

31 octubre, 2022

El exconcejal Mario Holsman asistió a la reunión de este lunes de la Comisión de Hacienda del HCD para solicitar que se brinde una mejor atención en la Terminal de Ómnibus, luego de no poder abordar un colectivo.

“No puede seguir así el sistema, con muchas deficiencias, porque la pandemia ya pasó. No puede ser que en boletería atiendan hasta las 20 horas y después no haya nadie a quien reclamar si un coche se retrasó. Yo recurrí a Informes y me dijeron que no llegaba, esperé una hora y cuarto y nunca llegó”, explicó.

“Vine a plantear que desde el Concejo Deliberante le exijan a la empresa que, por lo menos, se brinde atención hasta las 24: se manejan en forma obsoleta y sin control”, afirmó.

“Lo mío ya pasó, pero vine más que nada por la imagen que se puede llevar una persona de afuera. Es triste como está la Terminal, no hay ni un kiosco”, lamentó.

Groenenberg: “hay un horario en el que la Terminal es tierra de nadie”

En tanto, el concejal Enrique Groenenberg (Juntos), quien presidió la reunión, afirmó que “vamos a solicitar la presencia de los responsables de la Terminal y también de Asesoría Letrada para preguntarles sobre el sistema de contratos que tienen las empresas para ver si podemos trabajar sobre el tema y cuando llegue gente a Tres Arroyos tenga otra atención y evitar lo que está pasando ahora”.

“Si uno tiene comprado un pasaje pretende viajar con el mismo y esta persona aduce que el colectivo no entró a la Terminal y se perdió el viaje que tenía previsto. Es muy preocupante, queremos revertir esto que está ocurriendo”, aseguró.

“Hay un horario en el que la Terminal que es tierra de nadie”, cuestionó.

ExBorneo: El MV dio despacho por minoría

Por otra parte, el edil indicó que el Movimiento Vecinal despachó por minoría el expediente referido a la licitación del exparador Borneo, “por lo que deberían pasar dos comisiones antes de que llega a sesión”. En ese sentido, Groenenberg dijo que desde su bloque “quedamos al estudio del mismo, tenemos dudas y queremos seguir trabajando. Se incorporó información sobre lo que comprende una unidad modular temporal. Desde nuestro espacio insistimos en que se ponga en tema la ordenanza sobre el concurso de ideas, que nosotros propiciamos, fue aprobada por unanimidad y desde el Ejecutivo nunca se puso en práctica”.

Volver