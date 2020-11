Reclaman por problemas con la recolección de residuos en Reta y el deficiente arreglo de calles

27 noviembre, 2020 Leido: 8

Un vecino de Reta, quien prefirió no dar su apellido, se comunicó con LU24, para hacer público su reclamo con respecto al deterioro en las calles de Reta, el deficiente arreglo de las mismas y ciertos problemas con la recolección de residuos.

Hoy a la mañana, como muchas otras veces en el año, según indicó el vecino, “tuvimos que juntar la basura y dejarla en la delegación”.

“Esta es la séptima vez que hacemos el reclamo en la delegación”, ya que el servicio de recolección debería pasar tres veces por semana, pero principalmente se dirige en las calles del centro y “parecería que lo que es el resto no existe”. Destaca la buena voluntad y predisposición de los empleados de la delegación, pero afirma, que al ser órdenes dependientes de Tres Arroyos, no pueden hacer nada al respecto.

Con respecto al estado de las calles de la localidad, cree que “están gastando combustible de gusto” ya que el arreglo de las calles que están realizando se está basando en rellenar los pozos con arena, y no es una solución duradera.

Asegura que el problema no es de la delegación de Reta, sino que las ordenes que se envían desde Tres Arroyos enviando a maquinas del área Vial, y las ordenes parten de la intendencia.

