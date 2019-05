Reclaman por riesgo ante pozo abierto por obras

Un oyente de LU 24 envió fotografías y solicita a quien corresponda que proceda a tapar un pozo que fue abierto para “cruzar” servicios de cloaca y agua potable.

En un breve mensaje, dice que “después de siete meses de espera, hace 15 días me cruzaron cloacas y agua. Ahora me dejaron la vereda en este estado y ya llamé 4 veces para q vengan a taparla y sigue en este estado no me gusta hacer esto pero es un peligro ese pozo ahí”.