Reclaman que desagoten la “laguna” de 26 y 35 en Claromecó (video)

13 noviembre, 2020 Leido: 49

Una vecina de Claromecó grabó un video, que fue enviado al WhatsApp de LU 24, a través del cual reclama que el delegado de la localidad proceda a desagotar la “laguna” que se forma en la esquina 26 y 35.

“Claromecó cumplió 100 años pero de este charco parece que no se acuerdan, nunca lo desagotan. No llovió tanto como para que esté esto. Señor delegado le pido por favor que desagote esto, no se puede pasar, es una laguna”, expresó.

