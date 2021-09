Reclaman que se reúna la comisión de Banco de Tierras y que la pueda convocar el Concejo

20 septiembre, 2021 Leido: 50

Tatiana Lescano (Todos) presidió hoy la Comisión de Hacienda, en la que su bloque volvió a pedir que se reúna la comisión de Banco de Tierras y presentó un proyecto para modificar la ordenanza que regula su funcionamiento, de manera que no sea necesario que la convoque el intendente tal como prevé la normativa.

“Presentamos un proyecto desde nuestro bloque para modificar la ordenanza de Banco de Tierras, que no se reúne desde 2018, y es el instrumento para ingresar tierras al Municipio, regularizar la tenencia de quienes no disponen de escrituras y ver la posibilidad de otorgar tierras a las que necesitan. Y como el intendente no cita a reunión desde ese año, estamos viendo la posibilidad de modificar ese aspecto y que se pueda convocar desde el Concejo.

Sabemos que el encargado de Tierras desde el Municipio sigue trabajando, pero nos llama la atención que no hay ni siquiera escrituras sociales de las que habitualmente recibe el Concejo para su tratamiento. Tampoco aparecen en el Boletín Oficial los trámites de prescripción administrativa, y esta situación es preocupante porque se están dando usurpaciones de terrenos, hay familias que comienzan a construir de manera muy precaria y no pueden acceder a los servicios, y todas cuestiones que tienen que ver con poseer la tierra en términos legales, que es el objetivo de la comisión. Por eso es de suma importancia que se comience a trabajar. Lo pedimos tres veces en este último año, y no tenemos respuesta del Ejecutivo.

Por eso planteamos esta modificación a la ordenanza, le dimos despacho por minoría y esperamos que el resto de los bloques nos acompañe, aunque de todas maneras lo llevaremos al Municipio”, explicó Lescano.

Respecto a un relevamiento de terrenos que en su momento fue a la Provincia para que luego pueda disponer el Municipio de ellos, Lescano consideró que “se necesita un equipo de trabajo que gestione: algunos están en Provincia esperando, otros todavía en el Municipio. Pero hay cuestiones legales, de familia, de necesidad de mensura y fraccionamiento de parcelas, entre otras, y es necesario que ese equipo que gestione sea interdisciplinario, integrado por un abogado, un arquitecto, una trabajadora social. Este tema es un problema de años para Tres Arroyos, pero si la comisión de Banco de Tierras se reuniera se podría comenzar a trabajar”.

En este sentido, Lescano advirtió que hay un proyecto vinculado a lo habitacional en la Comisión de Obras Públicas, que plantea “la posibilidad de coordinar acciones desarticuladas en distintas secretarías en una especie de ente autárquico, en relación con la temática de viviendas, y dentro de ese proyecto además se plantea un plan de regularización dominial y la posible venta a bajo costo de esos terrenos fiscales que volverían al Municipio, a las familias de trabajadores que no tienen la posibilidad de acceder a la tierra a los costos que hoy se dan en el mercado. No regalarlos, pero facilitarles la vida a los laburantes. Todo eso está previsto en un proyecto que lleva más de un año y medio en comisión sin posibilidad de generar consenso”, concluyó.

Volver