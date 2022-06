Reclaman reactivar la vía Pringles para trenes de pasajeros entre Bahía y Constitución

5 junio, 2022 Leido: 143

En 2016, el cierre del ramal Coronel Pringles del tren de pasajeros que hace el recorrido Bahía Blanca-Plaza Constitución fue un puñal en la vida comercial y social de las distintas localidades de la región por las que pasaba la formación.

En ese momento, el gobierno de María Eugenia Vidal priorizó las concesiones de carga en esa vía y en esa zona solo quedó funcionando el ramal paralelo, que recorre el eje Tornquist-General La Madrid. Los habitantes de estas poblaciones no se quedaron quietos. Apenas se conoció la intención del gobierno bonaerense de clausurar el servicio, algo que finalmente ocurriría en marzo de 2018 –aunque las formaciones hacía tiempo ya que no corrían- comenzaron las gestiones, reuniones, marchas, cartas y demás, sin que nada pudiese torcer la decisión gubernamental.

Hace poco más de un año se vio una pequeña luz al final del túnel: desde Trenes Argentinos se estaba analizando seriamente la posibilidad de implementar un tren corto que hiciera el trayecto entre Olavarría y Bahía Blanca a través de la vía Pringles.

En resumidas cuentas, un tren partiría desde Capital hacia Bahía Blanca y, en Olavarría, quienes viajaran hacia una del ramal Laprida-Pringles-Sierra de la Ventana-Saldungaray-Cabildo realizarían un transbordo en una formación con pocos vagones; el tren original continuaría por la vía La Madrid. En sentido contrario ocurriría lo mismo.

El ramal Pringles es más corto que la vía La Madrid. A partir del gobierno de María Eugenia Vida, solo se usa para cargas.

Sin embargo, aunque se creía que llegaría el visto bueno de la Nación para la reactivación del ramal durante 2021, las gestiones quedaron en nada.

Ahora, luego del descarrilamiento ocurrido en cercanías a Olavarría y que se decidiera que las tres frecuencias semanales que tenía la formación Bahía Blanca-Constitución a través del ramal La Madrid, solo quedaran funcionando dos, volvió a surgir la posibilidad de reactivar la otra vía, aunque sea una vez por semana. Por el momento, la posibilidad no pasa de una idea y una gestión iniciada desde la comisión ferroviaria Regional Sur, pero se cree que puede llegar a buen puerto en el mediano plazo. Que se trate, en principio, de una formación corta no entusiasma mucho a los principales referentes de la negociación, pero también entienden que es mejor que nada.

De cualquier modo, por lo bajo también reconocen que hasta que no se terminen las concesiones que actualmente tienen -por ese ramal- FerroSur y Ferro Expreso Pampeano, entre mediados de este año y principios de 2023.

“Los usuarios pedimos no esperar tanto, sino que se implemente el tren de pasajeros lo antes posible -reconoce Jorge Canolik, de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray-. Por esto, solicitamos a las autoridades actuales recuperar por este ramal la puesta en marcha de un servicio de pasajeros, para recuperar el derecho al transporte”.

En ese sentido, aclaró que “el punto de inflexión estará el momento en que el Estado recupere el control de las vías” que, reconoció, no han recibido el mantenimiento esperado.

“El operador de carga Ferrosur ha hecho uso y abuso del ramal, con un mantenimiento mínimo para hacer el negocio lo más rentable posible, y el Estado no ha reclamado las exigencias correspondientes; entendemos que debería haber intervenido”, explicó.

De cualquier modo, aclaró que “en este último año se han hecho trabajos de recuperación de vías”.

Si hoy comparamos este ramal con La Madrid, el nuestro es más corto y los trenes podrían circular a otra velocidad, y que un viaje a Capital no tarde 16 horas. Pero necesitaríamos contar con una formación decente de vagones”, dijo.

Canolik señaló que es necesario continuar trabajando y gestionando, además de darle visibilidad al reclamo que se viene haciendo para que el servicio vuelva a funcionar.

Volver