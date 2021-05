Reclamo de Bomberos: en Tres Arroyos hay un solo numerario vacunado contra el Covid-19

3 mayo, 2021 Leido: 135

Los Bomberos Voluntarios se declararon en “estado de Alerta y Movilización ante la falta de vacunas contra el Covid-19 para los más de 43 mil integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país”. En este sentido, el segundo jefe del cuartel de Tres Arroyos, Maximiliano Llanos, dijo a LU 24 que “la realidad es que nosotros al día de hoy solamente tenemos un numerario, de 45 bomberos del cuerpo activo, con una dosis de vacuna”.



“Nos hemos anotado como lo hace cualquier persona, con la diferencia que donde va en qué población estamos tenemos que poner seguridad y todavía no hemos recibido la notificación para ir a vacunarnos”, explicó.

“Hemos tenidos muy pocos contagiados. Justamente tuvimos la semana pasada un caso y el año pasado dos o tres. Pero previendo la situación ya habíamos armado distintos grupos de guardia y demás para cuando pasara eso tener que aislar a la menor cantidad de gente posible. No habían venido al cuartel y, afortunadamente, no tuvimos ninguna complicación”. En tanto, precisó que “tenemos dos burbujas: un grupo viene una semana y el otro a la siguiente”.

Llanos informó que “quien sacó el comunicado el día 3 de mayo es el Consejo Nacional de Bomberos que agrupa a todas las federaciones. Se hizo un relevamiento de cuántos bomberos hay vacunados a la fecha y cuántos casos ha habido, toda la estadística y ahí se llegó al estado de alerta y movilización. Tenemos más de 43 mil bomberos sin vacunar”.

Según un texto publicado en el sitio web bomberos.org.ar, desde el inicio de la pandemia se han contagiado 1.177 bomberos voluntarios de los cuales 864 se han recuperado, 476 permanecen aislados, 10 han muerto y 15 cuarteles se encuentran en cuarentena.

Volver