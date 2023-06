Reclamo de justicia por el fatal accidente entre Barra y De La Garma

21 junio, 2023

Virginia Eloiza es hermana de una mujer que falleció en un accidente de trànsito el cinco de marzo de este año, en el camino que une Juan E. Barra con De La Garma, en momentos en que se desarrollaba la Fiesta del Asado Pampeano, y a través de LU 24 llevó adelante su reclamo de Justicia, ya que no hay avances en la causa y pidió ayuda para tratar de esclarecer el caso.

Dijo que la muerte de su hermana se dio cuando salieron de la Fiesta, mi hermana, mi cuñado y dos amigas más cuando quien guiaba una camioneta a quien ella identifica como Jaime Kain, de De La Garma, “los chocó de frente” y que se comprobó que “estaba alcoholizado

“Estamos pidiendo justicia porque vemos que no avanzan las cosas, pedimos que nos ayuden para tratar de resolver el caso”.

“A quien los choca lo retuvieron dos o tres horas y luego lo soltaron; anda por todas partes. Mi cuñado fue herido y a mi hermana la mató en el acto; dejó dos hijas, tres nietos hermosos para disfrutar y no es justo que venga alguien alcoholizado te quite la vida y ande suelto así porque sí, sostuvo.

No logramos nada hasta el momento, está todo en fiscalía, te patean de un lado para otro y dicen también que “en la municipalidad de Chaves trabaja un familiar por lo que no se hace nada”. Él iba en una camioneta y los chocó de frente al querer pasar por un camino de tierra. Esta todo clarito y no hay detenciones, nadie te dice nada”.

“Nuestro abogado dijo que hay que esperar y nada, las chicas están desesperadas y yo debo sacar fuerzas para pedir ayuda”.

Tendremos que hacer justicia por nuestras manos? Se preguntó, y finalmente dijo que “nosotros también tenemos nuestras familias pero tampoco esto puede quedar así nomás”.

