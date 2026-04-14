Ministros de Kicillof y 150 intendentes reclamaron a Caputo que baje la nafta y reactive la obra pública

14 abril, 2026 8

“Retrotraer el precio de los combustibles, reactivar la obra pública y revertir el recorte de fondos nacionales que impacta en los municipios” fue el reclamo de funcionarios bonaerenses y 150 intendentes de todo el país.

El reclamo llegó hasta la ciudad de Buenos Aires, una movilización, donde el objetivo fue hacer llegar un documento conjunto al ministro de Economía Luis Caputo que exige retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo, utilizar los fondos del impuesto a los combustibles para obras y frenar el ajuste sobre las transferencias a las provincias y comunas.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, además del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

Según plantearon, el reclamo tiene carácter federal y refleja el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei en las finanzas locales, con una fuerte caída de la coparticipación y la paralización de proyectos de infraestructura en todo el país.

Katopodis subrayó que la convocatoria reunió a intendentes de distintos signos políticos y provincias. “El reclamo es federal e incluye a todos los intendentes. Más de 150 estuvieron acá pero también hay adhesiones de todo el país”, sostuvo.

“Le exigimos al Gobierno nacional que bajen el litro de combustible y que hagan las obras que con ese fondo tienen la responsabilidad de ejecutar. Es un fraude, un delito y un robo que se queden con esa plata” advirtió.

“El litro de nafta al precio que tiene en Argentina es gravísimo, golpea a la economía local, al transporte, a los fletes y a la vida de cada familia”.

Por su parte, Fernando Espinoza remarcó la gravedad del escenario económico y social en los distritos. “No arreglaron una sola ruta en toda la Argentina. Están quebrando productores de economías regionales y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas”, afirmó.

También destacó el carácter inédito del encuentro: “Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de forma conjunta. Hay vecinalistas, radicales, justicialistas y dirigentes de Juntos por el Cambio. Es claro el desastre al que nos lleva la política económica nacional”.

“La coparticipación cayó en promedio un 24%, lo que complica el funcionamiento de todos los municipios”.

Reclamo por la obra pública y la situación social

Los intendentes coincidieron en que la paralización de la obra pública agrava la crisis en sus distritos. “La obra pública no existe”, lanzó Espinoza, y planteó el impacto directo en las condiciones de vida: “¿Qué hacemos con la panza de nuestros chicos y jubilados? ¿Qué hacemos con la gente que se endeuda con la tarjeta de crédito para sobrevivir?” cuestionó.

En la misma línea, Katopodis cuestionó el rumbo económico nacional y sostuvo que el Gobierno prioriza otros intereses mientras se profundiza la crisis en los territorios.

El documento presentado sintetiza los principales reclamos: retrotraer el precio de los combustibles, reactivar la obra pública con los fondos específicos y frenar el ajuste fiscal que, según los intendentes, está asfixiando a las administraciones locales y deteriorando la situación social en todo el país.

Con información de infocielo.com

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