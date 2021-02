Reclamo por la accesibilidad al Parque: Pissani respondió y afirma que existe un lugar específico para ingresar

22 febrero, 2021 Leido: 384

Ante la denuncia pública de una vecina tresarroyense por las redes sociales, sobre el problema de accesibilidad al Parque Cabañas, luego de que se viera restringido el acceso a vehículos y por ende, también a aquellas personas con movilidad reducida, el Subsecretario de Servicios Públicos Roberto Pissani, respondió por LU24 ante este reclamo.

“Me llama un poco la atención porque quien es firmante es una empleada municipal que trabaja en el área de discapacidad que ha hecho mucho, a la cual yo respeto mucho, pero creo que esta falta de información” sostuvo Roberto Pissani en primer lugar, y afirmó que “siempre trabajamos en la gestión política del intendente Carlos Sánchez, de hacer por Tres Arroyos y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El encargado del área de Paseos Públicos manifestó “acá no existe ni ninguna falacia, ni mala intención, ni mala leche para el tratamiento de la discapacidad”.

Comentando cómo se administran los accesos al Parque Municipal Ángel Cabañas indicó “en primer lugar se toma la medida, para dar tratamiento a una problemática que veníamos viendo hace mucho tiempo con el Parque Cabañas que es la cantidad de autos que transitan por el lugar, y que generan los inconvenientes que genera el tránsito vehicular”, y continuó “en cualquier lugar del país que tenga este maravilloso predio que tenemos los tresarroyenses, no se circula con vehículos, por eso se toma la decisión de habilitar varios accesos, y específicamente para la discapacidad, si se ingresa por la entrada principal donde hemos puestos molinetes, hay una entrada para las personas que tengan dificultad”.

“A partir de la hora 12 hasta el cierre del parque a las 20 horas, hay personal que está cuidando el lugar” sostuvo Pissani, remarcando que el personal está encargado de habilitar esos accesos para quien lo solicite. En ese sentido comentó “se han presentado personas con problemas motrices, y la persona que está cuidando por ahí, tiene una llave, hay una entrada de emergencia, y puede circular libremente con su vehículo con el parque”

Por otra parte, resaltó “se ha recibido muy bien que tenga acceso peatonal, el parque ha regenerado su vegetación, hay cambios muy visibles”.

Con respecto al descargo en la red social Facebook, por parte de la vecina respondió “es muy fácil, lo digo con sentimiento, porque roza lo personal, darle ‘enter’ en las redes sociales” y explicó “trabajamos en lo que es el tema de discapacidad todo lo que hagamos no alcanza, la invito a la señora que escribe, que normalmente me pide cosas de gestión, que se comunique y si hay que hacer correcciones, hay cartelería que indica los accesos, hay cosas para mejorar, estamos constantemente aprendiendo y somos seres humanos que tenemos derecho a equivocarnos, pero hay un lugar específico para ingresar sin ningún tipo de inconvenientes”.

Según manifestó el funcionario municipal, el acceso se encuentra “por la avenida libertad, pasando el primer puente hicimos una playa de estacionamiento que tiene capacidad para 700 vehículos, y allí hay diferentes entradas, al finalizar hay una entrada de emergencia que se habilita particularmente por los empleados cuando se solicite”. Y agregó “el lugar es público y no hay ningún tipo de restricciones, únicamente la circulación de vehículos”.

Para finalizar, sostuvo “lo que haya que corregir nos encargaremos de corregirlo, no solamente no hemos preocupado sino que nos hemos ocupado, que ninguno se sienta con ningún tipo de complejo de que no puede ingresar o que lo estamos discriminando”.

