Reclamos contra Vittal: “lo más importante es darle una respuesta al vecino”, dijo Cittadino

28 abril, 2021

En la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente se presentaron varios reclamos de vecinos por el servicio de emergencia que se está brindando desde la empresa Vittal a los afiliados a PAMI. Es por eso que se piensa elevar el expediente a la autoridad competente.

La concejal Claudia Cittadino, presidenta de la comisión, dijo a LU 24 que “fundamentalmente es por demora en la respuesta o porque alegan que en ese momento no pueden ir y entonces sugieren que llamen al Hospital y el Hospital dice que vuelvan a llamar a la empresa y se genera ahí un ida y vuelta, mientras que a la persona que está esperando no le importa que le dé respuesta Vittal, Policoop o el Hospital Pirovano, quieren una respuesta porque están angustiados con una situación de una persona caída o con fiebre, generalmente son adultos mayores, y tienen el derecho a que nosotros rápidamente asistamos y cubramos esta situación”.

La edil aclaró que “nosotros no tenemos nada en absoluto contra la empresa pero si debemos darle una respuesta al vecino. El Hospital en este momento está recargado, se le dificulta la posibilidad de salir rápidamente, a veces hay un accidente y el médico está ahí, ir a un domicilio significa aplicar todas unas medidas de protección y si la ambulancia traslada a un paciente respiratorio después tiene que hacer todo un procedimiento de sanitización, entonces cada uno debe cumplir con la tarea o responsabilidad que tiene asignada”. En tanto, aseguró que “la Dirección del Hospital ha dado la directiva a la gente de la guardia que cuando sucede esto responda y después entre nosotros discutamos a quién le correspondía o no”.

“El contrato es de PAMI con esta empresa, dejamos afuera de esto a la gente local porque no tienen mucha posibilidad de resolver esto, me consta que el referente local se preocupa. Pensamos en elevar este expediente que estamos armando. Ayer se comunicó conmigo una persona responsable de Vittal que quería dar sus explicaciones y si había algo para corregir lo querían hacer y le trasladé esto al Secretario de Salud. A nosotros nos preocupa y ocupa que de alguna manera esto tiene un costo para el Hospital pero lo más importante es la respuesta al vecino, lo demás es una discusión entre la salud pública y esta empresa privada a ver cómo se resuelve para que cada uno pueda cumplir su trabajo de la mejor manera posible”, finalizó.

