Reclamos de temporada en la última sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante

El pedido de adhesión para que el municipio tresarroyense dé cumplimiento a la Ley 14.978, que regula la actividad de los Guardavidas, con seis horas de trabajo diario y ciento cincuenta días de trabajo una vez iniciada la temporada veraniega, se aprobó por unanimidad en la última sesión ordinaria que realizó el Concejo Deliberante.



Hubo dos proyectos similares sobre el tema: el bloque de Juntos por el Cambio exigió el cumplimiento que regula la actividad de los Guardavidas, y otro del bloque De Todos, en el que se solicitaba lo mismo y también que el municipio a través del área que corresponda presente el Plan de Seguridad en Playas, según una ordenanza vigente y su decreto reglamentario.

De Grazia: “No es un tema nuevo”

Daiana De Grazia explicó que “no es un tema nuevo, y en particular este año hemos mantenido más de un mes con los Guardavidas planteos en diferentes reuniones, quienes manifestaron su preocupación por la propuesta de trabajo de tres meses elevada desde el municipio con horario interrumpido; necesitamos saber cómo se determinan las categorías, y asimismo que se garantice la continuidad en el lugar de los Guardavidas que actuaron en la temporada anterior y que no tuvieron sanciones, como dice la Ley”.

“Desde este bloque exigimos el cumplimiento no solamente por la seguridad hacia el trabajador sino hacia los turistas, y que los trabajadores tengan alguna certeza y dejar la incertidumbre respecto al comienzo de su labor y poder construir el turismo que se merece Tres Arroyos.

Moreno: “Es parte del folklore la visita de los Guardavidas en noviembre”

La concejal del Frente de Todos, Irene Moreno, coincidió con De Grazia, y sostuvo que “esto nos preocupa porque hay una normativa legal vigente que despejaría este tipo de incertidumbres, estamos acostumbrados año tras año a la visita de los guardavidas, conocemos por los medios o lo que nos cuentan ellos los acuerdos que se logran los reclamos, pero la situación tiene que ver con la incertidumbre a la que están sometidos, y tener en cuenta la antigüedad, es un reclamo de los trabajadores para que integren el plantel según lo que establece la ley, y que se respete el lugar donde prestaron servicios”.

“Más allá de la ordenanza, planteamos el cumplimiento de la ley, es el marco que asegura los derechos y las condiciones que van a trabajar, sabemos que más allá de las negociaciones esta la ley que asegura los 150 días, y hay u n retroceso en las condiciones de trabajo, ellos manifestaron la necesidad de conocer la fecha de ingreso, por concurso público como establece la legislación, ya que la ley les permite que de antemano conozcan las condiciones de trabajo y permite que a su vez vayamos a las playas y nos sintamos seguros”, amplió.

Luego, sometido a votación, se aprobaron por unanimidad ambos pedidos.

La sesión comenzó poco después de las 14:00, con la ratificación de un convenio de adhesión a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.

El recuerdo permanente para la “Operación Trigo”

Seguidamente se convirtió en Ordenanza el proyecto que autoriza a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a colocar una placa en el ingreso al Salón Blanco, lugar donde estuvieron detenidos e interrogados por las fuerzas militares vecinos tresarroyenses en lo que se conoce como Operación Trigo el 15 de setiembre de 1976, y asimismo en cada aniversario, realizar un acto para recordar ese día.

Fue la concejal Mercedes Moreno, quien fundamentó el proyecto, el que se aprobó por unanimidad, y expresó que “es importante mantener viva la memoria porque cuando se habla con los chicos de 16 o 17 años parece que les contáramos algo que sucedió con el Descubrimiento de América, no lo relacionan con la historia reciente”. “Acá donde estamos sesionando señor Presidente funcionó un centro de detención clandestina durante varios días”, relató.

Otros temas

Seguidamente fue ratificado el convenio específico entre el municipio y la Universidad de La Plata, por el Programa de Posgrado “Gestión en el Sector Público” y otro con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por el cual se implemente el proyecto de Clínica Tecnológica en el distrito.

Se aprobó otorgar en donación a la Asociación Cultural y Educativa Claromecó cuatro lotes, los que serán destinados al funcionamiento del Instituto, un patio recreativo y el SUM, no pudiéndose cambiar el destino bajo ningún concepto.

Pedido de prórroga para presentar el Presupuesto

En otro punto considerado, se aprobó el pedido de prórroga para presentar el Presupuesto 2020 hasta el día 16 de diciembre.

En este punto, el concejal peronista Martín Garrido anticipaba el apoyo de su bloque al pedido municipal, aunque aclaró que no están dispuestos a “aprobar de apuro” en pocos días, y citó que en algunos distritos “se aprobó en enero el Presupuesto de este año, por lo que queremos dejar en claro que los concejales que asuman el 10 de diciembre no están de acuerdo en votar un Presupuesto a las apuradas”.

El Paseo del Deporte

Se aprobó una iniciativa del Bloque De Todos, relativa a realizar en el Polideportivo municipal el Paseo del Deporte, el que consistirá en un homenaje permanente a figuras históricamente destacadas a nivel nacional e internacional que nacieran en nuestro distrito, y a su vez habilita la realización de actos para conmemorar su Aniversario y también gestar un museo con los logros de figuras e instituciones del Partido de Tres Arroyos a nivel deportivo.

Martín Garrido mencionó que “el caso más emblemático es el de Maxi Fjellerup, quien integró la Selección Argentina de Básquet que jugó el Mundial en Japón,” y mencionó, entre otras figuras, a Luciano Bardelli, campeonísimo en Bochas, quien fue el único que obtuvo el Olimpia de Plata por su desempeño. Néstor “Pela” Di Luca, Osvaldo Goizueta, Pedro Leopoldo Carrera, Miguel Lazarte, Segismundo Mangas, el Pájaro Edgardo Lavari, Marcelo González, fueron algunos de los deportistas citados, y en lo que respecta a instituciones, el logro de Quilmes en el Argentino de Hockey de 1974 y el Ascenso a Primera de Huracán.

“Cada 16 de noviembre se elegirán a quienes se sumen al Paseo del Deporte. Esperemos que se pueda poner en marcha y que todos los deportistas tengan su homenaje”.

Sin vehículos en las zonas de baño en Claromecó

A iniciativa del bloque de Juntos por el Cambio, se aprobó una nueva ordenanza “regulando el correcto uso de las playas del litoral marítimo en Claromecó. Diversos aspectos modificatorios presentó el proyecto, destacándose la prohibición de transitar con vehículos por determinadas zonas en la playa, las que deberán ser señalizadas convenientemente por el Organismo Descentralizado.

Se complementa con una serie de medidas que prohíben la presencia de animales de cualquier especie, aun llevando correa; la circulación automotriz por las zonas de seguridad y de baño, liberando de responsabilidad por los baños que hacen los turistas fuera de las mismas, prohibiendo asimismo bañarse en la denominada zona náutica.

Alejandro Trybuchowicz cuestionó la tardanza en la presentación de informes por parte de la dirección de Turismo solicitados en febrero.

Licitaciones

Se aprobó el llamado a licitación pública con destino a la concesión del balneario 2 de Orense, en este tema, el concejal Fabiano expuso desde su bloque, que en el fin de semana pasado “hubo muchas críticas respecto al funcionamiento de los Paradores, las cuales involucraban a este cuerpo, por lo que dejamos aclarado que nosotros somos quienes autorizamos las concesiones, pero no inciden en absoluto lo que hagan los prestadores adjudicatarios”. Garrido coincidió una vez más desde el bloque peronista, a la vez que le recordó a su par que “hace dos o tres sesiones aprobamos en este Concejo una ordenanza de control de los espacios licitados o concesionados por el municipio”.

Reclamos nuevos y reiterados

Se solicitó se arregle la intersección de calles Alvarado y Humberto Primo, en su cruce con las vías del ferrocarril; que se actualicen los decretos en el Boletín Oficial Municipal; pidiendo se instaure los sábados domingos y feriados la cobertura del servicio del área de Diagnóstico por Imágenes del Centro Municipal de Salud; que se dé continuidad a las Asistencias Técnicas de Cultura y Deportes en la temporada veraniega 2019 /2020, y dirigirse a Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para que procedan al acondicionamiento de banquinas en Rutas 3 y 228, y en el caso del organismo provincial, que pague lo adeudado a la Municipalidad de Tres Arroyos por el convenio vigente por el cual el municipio se encarga del corte de pasto.