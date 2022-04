Reclamos vecinales en la zona de Humberto Primo y las vías

Vecinos de calles Humberto Primo y las vías reclaman por el estado del lugar desde que se hizo el asfalto desde Av. Moreno hasta calle Mitre. Argumentan que no tuvo más mantenimiento, con el agravante que está totalmente a oscuras y no tiene una sola columna de luz. Consideran que esta situación convierte al lugar en una “boca de lobo”, con falta de seguridad y algunos episodios ocurridos en ese tema. Los reclamos fueron realizados en varias oportunidades al Organismo Municipal correspondiente y distintos bloques políticos pero aún no han recibido solución al respecto.

