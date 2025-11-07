Recolección de residuos: el lunes en Tres Arroyos, normal; en las localidades, no habrá

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, se informa a la población que el servicio de recolección de residuos domiciliarios en el Distrito el lunes será normal para la ciudad de Tres Arroyos mientras que en las localidades no se realizará el servicio de recolección.

Esto se debe al asueto para la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, por celebrarse el día “Día del Empleado Municipal”.

