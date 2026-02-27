Lo había anticipado LU 24: El caso de hantavirus está confirmado

Tal lo anticipado por LU 24, El Centro Municipal de Salud Dr. Ignacio Pirovano informa a la comunidad que, frente a la confirmación de un caso de hantavirus en una persona del distrito de Tres Arroyos, se refuerzan las medidas de prevención y se brinda información clara para llevar tranquilidad a la población.

Es importante destacar que el hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres, y que en nuestra región se asocia fundamentalmente a ámbitos rurales. No se vincula con los que habitualmente pueden encontrarse en zonas céntricas o domiciliarias.

La principal medida preventiva consiste en evitar la presencia de roedores en viviendas, galpones y espacios de trabajo rural, así como su contacto con alimentos y agua. Para ello, se recomienda:

Limpieza y desinfección frecuente: limpiar pisos, mesas, cajones y alacenas con una solución de 1 parte de lavandina y 9 partes de agua, dejando actuar durante 30 minutos.

Eliminar posibles refugios: retirar cajas de cartón, papeles, leña y elementos en desuso que puedan servir de escondite para roedores, especialmente en galpones y zonas periurbanas o rurales.

Residuos protegidos: mantener la basura en recipientes de metal o plástico grueso, con tapas ajustadas.

Colocar mosquiteros: instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Sellar accesos: tapar orificios y grietas con mallas de acero, cemento u otros materiales resistentes.

Tanque de agua seguro: limpiar y desinfectar el tanque de agua al menos cada seis meses.

Asimismo, al ingresar a espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilación, especialmente en áreas rurales (galpones, cabañas, depósitos, maquinaria agrícola), se recomienda ventilar durante al menos 30 minutos antes de permanecer en el lugar y evitar barrer en seco.

La prevención es fundamental para reducir el riesgo de contagio. Los síntomas que pueden aparecer son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, ante dificultad respiratoria, se solicita consultar de inmediato en el centro de salud más cercano.

El Centro Municipal de Salud continúa trabajando para proteger la salud de toda la comunidad de Tres Arroyos y recuerda que la información y la prevención son herramientas clave para el cuidado colectivo.



