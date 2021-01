Recomendaciones de la Coordinación de playas: Prevenimos – Avisamos – Socorremos

20 enero, 2021 Leido: 483

El área de Coordinación de Playas, dependiente de la Secretaría de Seguridad, realizó un informe correspondiente al balance inicial de la temporada 2020/21.

Indicaron que si bien el clima en la costa del distrito ha sido inestable en la mayor parte de la primera quincena de Enero, la cantidad de gente que concurrió a las mismas ha sido de un alto porcentaje.

“Dentro de nuestras actividades nos manejamos con la sigla PAS, (PREVENIMOS + AVISAMOS + SOCORREMOS)” expresaron en el informe y es por eso que sugieren que el baño de los turistas siempre sea dentro de las zonas permitidas, de esta manera los mismos pueden estar cuidados por el cuerpo de guardavidas.

Asimismo, indican quienes tomen la iniciativa de realizar el baño fuera de la zona establecida, sugerencias para hacerlo de la forma y manera más segura posible.

1) Siempre bañarse delante de la ola.

2) Nunca bañarse en lugares que no se conocen ya que los mismos pueden no mostrar a simple vista peligros inminentes.

3) Hacerlo con el agua hasta la rodilla.

4) No usar tablas de barrenar u otros elementos.

En caso de emergencias FUERA DE ZONA DE BAÑO, el cuerpo de Guardavidas siempre va acudir para prestar la ayuda del caso que corresponda, pero debemos saber que las situaciones a las que concurramos será directamente para SOCORRER, ya que en estos casos NO EXISTIÓ POSIBILIDAD DE PREVENIR NI DE AVISAR DE DICHAS SITUACIONES.

Los kayak son elementos no aconsejables para la navegación en nuestra costa, ya que las mareas, los vientos y las grandes olas pueden traer aparejado situaciones desagradables para este tipo de embarcaciones.

Recordar también que se cuenta con números telefónicos de emergencia donde se avisa inmediatamente al Cuerpo de Guardavidas para asistir a situaciones que se producen fuera de zona de baño.

A la fecha el trabajo realizado por el Cuerpo de Guardavidas de las Playas ha sido bastante exigente tanto dentro como fuera de la zona de cobertura.

“Una vez le pedimos al turista que disfrute de todas nuestras costas con la máxima responsabilidad posible” finaliza.

Los teléfonos para emergencias son: Claromeco: 100 / Reta: 2983-60 36 64 / Orense: 2983-64 86 62

Volver