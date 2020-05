Recomendaciones de la Secretaría de Seguridad para evitar estafas por “Cuento del Tío”

12 mayo, 2020 Leido: 0

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio se informa y reitera a la población en general y en mayor medida a jubilados y octogenarios, que habiéndose tomado conocimiento en los últimos días de hechos delictivos bajo la modalidad “Cuento del Tío”, invocando en su mayoría al ANSES, se tenga en cuenta los siguientes consejos:

– No otorgar de manera telefónica números de Cuentas Bancarias, números de Tarjetas de Crédito, como así también informar si se posee dinero en efectivo en la vivienda o divisas extranjeras. Tampoco brindar datos personales o de familiares convivientes y no convivientes (hijos, nietos, etc.) y en caso de recibir llamadas por parte de personas que digan ser familiares sin dar un nombre específico, cortar inmediatamente la comunicación.

– Los trámites de transferencias son personales, o mediante familiar autorizado previamente por la entidad bancaria, realizándose los mismos en las sedes de los bancos.

– Ningún empleado bancario se encuentra autorizado a concurrir a los domicilios a realizar trámites de depósitos o transferencias de dinero, por lo cual en caso de hacerse presente en el domicilio una persona extraña que se haga conocer como empleado bancario o similar, no atender ni abrir la puerta y en lo posible dar aviso llamando al 147 o al 42 33 33 correspondiente a la Estación de Policía.

Volver