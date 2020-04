Recomendaciones para no subir de peso en cuarentena

12 abril, 2020 Leido: 18

La nutricionista Maria Eugenia Tumini habló sobre el descontrol alimentario durante esta cuarentena y dijo que la cifra de sobrepeso y obesidad en nuestro país es alarmante.

Por ello realizó algunas recomendaciones para no subir de peso: “En principio hacer un listado de alimentos, no comprar demás porque lleva a comer demás y otro problema que tenemos es el derroche porque uno cocina demás y en definitiva termina en que tenemos que salir de nuevo a comprar. Entonces comprar con lo justo, hacer una planificación de lo que se va a comer en los próximos días”.



También declaró que “el stress del encierro que genera ansiedad y la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, son todas emociones negativas para nuestro cerebro que termina desembocando en esto, y esta estudiado por la neurociencia, que uno termina comiendo más porque el cerebro necesita aumentar los niveles de serotonina para sentirse mejor y eso lo logra obteniendo comida y justamente uno no va a ir a buscar un tomate para comer, va a ir a buscar comida que tenga grasas y carbohidratos que van hacer subir los niveles de serotonina”.

“Hay que estar atentos a parar con esto, donde nosotros nos sentimos ansiosos, estresados o cualquier otra emoción, tratar de alejarse de la comida y crear un ambiente alimentariamente seguro dentro de la casa, tratar de no tener demasiadas cosas con exceso de azúcar, grasas, sino de planificar lo que vas a comer y comprar en función a eso. También comer lo justo y darse de vez en cuando un gustito”, sostuvo.

A estas recomendaciones también agregó “moverse, hoy en día hay muchas aplicaciones que nos ayudan a realizar rutinas de movimiento y tratar de comer alimentos que mejoren nuestro sistema inmunológico, o sea las defensas de nuestro cuerpo, que principalmente son frutas y verduras que nos aportan antioxidantes como la vitamina C que son los cítricos, kiwi y frutos rojos, y dentro de las verduras los que tiene aporte de vitamina C es el tomate, las hojas verdes en lo posible crudas, siempre desinfectándolas bien, y tratar que si se pide deliverys que no sean de alimentos crudos porque no sabemos si están desinfectadas”.

Volver