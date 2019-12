Recomendaciones para para evitar el Síndrome Urémico Hemolítico

Desde la Dirección de Higiene, Veterinaria y Bromatología se recuerda a la población que con el arribo de la temporada estival, es necesario prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico, para lo cual se dan las siguientes recomendaciones:

1) Consuma leche y otros lácteos pasteurizados y bien conservados en frío.

2) Lávese bien las manos con agua y jabón antes de comer o procesar los alimentos y luego de ir al baño o tocar carne cruda. Cuide que sus hijos también lo hagan.

3) Cuide y exija que las hamburguesas estén bien cocidas, dado que las mismas son la principal fuente de contaminación en los niños.

4) Cocine muy bien las carnes, especialmente la carne picada, hasta que pierdan el color rosado.

5) No use el mismo cuchillo o superficies (tablas, mesadas) con el que cortó carne cruda para cortar otros alimentos, sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

6) Evite siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos.

7) No bañe a los niños en aguas contaminadas. Cuide que las piletas de natación, privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada.

8) El agua de uso y consumo debe ser potable. Ante la duda agregarle 2 gotas de lavandina por cada litro de agua o bien hervirla durante 5 minutos.

9) Las frutas y verduras crudas deben lavarse cuidadosamente.

10) Conserve los alimentos frescos y cocidos en la heladera.

