Recomendaciones por aparición de especies marinas muertas en la playa

15 junio, 2021 Leido: 54

La licenciada Daiana Merino a cargo de Crecer Ambiente, informó diversas recomendaciones, debido a los últimos casos de público conocimiento, en las playas de nuestro distrito, sobre casos de varamiento, donde una especie marina aparece en la costa o playa, quedando en evidencia fuera del agua para los observadores humanos al bajar la marea.

¿Qué se debe hacer?

Si encuentro una especie marina muerta:

– No debo tocar al animal, una de las causas de los varamientos son las enfermedades. Ante el desconocimiento y por cuestiones sanitarias, es aconsejable no establecer contacto (evitar enfermedades por zoonosis)

– Dar aviso inmediato a las autoridades

– Registrar información sobre el sitio del hallazgo

Si encuentro una especie marina viva

– Notificar inmediatamente al Guardafauna/Autoridades

– No sacar al animal fuera del agua si está en la orilla ni devolverlo al mar

– Mantener la distancia con el animal, recordá que debe estar descansando y se encuentra en su hábitat

– No alimentar al animal ni darle agua

