Recomiendan concurrir a efectuar los controles de salud “elementales” de los niños

25 junio, 2020 Leido: 278

El Médico Pediatra, Dr. Horacio Rey, aseguró que se recomienda en el marco de la pandemia que estamos atravesando, concurrir a efectuar solo los controles de salud elementales. Destacó que con la suspensión de clases y el aislamiento disminuyen las consultas y cantidad de chicos enfermos.

“Lo que se ha tratado de consensuar en todos los niveles y asociaciones, es que los controles elementales se puedan hacer. Esto contempla enfermedades crónicas, lo de los menores de 1 año, vacunas y no deberíamos pasar por alto, alguna patología que puede ser prevenible”, sostuvo.

Consideró que el espaciamiento de turnos “casi no lo tenemos que aplicar, porque no tenemos chicos enfermos. Disminuyen drásticamente en pediatría con el aislamiento. Donde se suspenden las clases y se da el aislamiento el número de enfermos baja escandalosamente. La patología baja muchísimo. Tenemos menos de la cuarta parte de los chicos enfermos”.

Volver